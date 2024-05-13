المراعي تُوقِّع 5 اتفاقيات مع شركات عالمية بقيمة تتجاوز 500 مليون ريال في معرض الشرق الأوسط للدواجن

وعقب توقيع الاتفاقيات قام معالي الوزير بتكريم شركة المراعي لمشاركتها كراعٍ ماسي، ومن ثم زار جناح شركة المراعي المشارك في المعرض حيث أطلعه سعادة الرئيس التنفيذي لشركة المراعي الأستاذ عبدالله بن ناصر البدر على مشاريع الشركة المستقبلية للتوسع في إنتاج الدواجن والتي نالت استحسان معاليه. وتأتي هذه المشاريع في ظل توجه الشركة نحو النمو المتسارع، وزيادة المحتوى المحلي بالمملكة من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الدواجن لتكون شركة المراعي أكبر شركة لصناعة الأغذية في المنطقة.