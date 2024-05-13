المراعي تُوقِّع 5 اتفاقيات مع شركات عالمية بقيمة تتجاوز 500 مليون ريال في معرض الشرق الأوسط للدواجن

وَقَّعَتْ شركة المراعي خمس اتفاقيات مع 5 شركات عالمية رائدة في صناعة الدواجن بقيمة تجاوزت 500 مليون ريال، بهدف التوسع في إنتاج الدواجن، وزيادة الحصة السوقية للشركة في القطاع ذاته، والتي تبلغ حاليًا بأكثر من 250 مليون طائر سنويًا لترتفع الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 450 مليون طائر سنويًا بحلول عام 2026م.
جاء ذلك خلال افتتاح معرض الشرق الأوسط للدواجن في نسخته الثالثة، والذي افتتحه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، والمنعقد في الفترة من (5-7 ذي القعدة 1445 هـ)، الموافق (13 - 15 مايو 2024 م) بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار "الهندسة القيمية"، بمشاركة أكثر من (300) شركة من (40) دولة حول العالم.
ويأتي توقيع المراعي للاتفاقيات الخمس مع الشركات العالمية، ضمن الخطة الاستثمارية للشركة خلال الخمس سنوات المقبلة، والتي ستضخ فيها الشركة 7 مليارات ريال للتوسع في إنتاج الدواجن، وتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي، فضلا عن أنه جزء من مشاركة القطاع في نمو الاقتصاد الوطني، وتأكيداً لدور شركة المراعي المتنامي في تحقيق رؤية المملكة 2030 في كافة المجالات.
وعقب توقيع الاتفاقيات قام معالي الوزير بتكريم شركة المراعي لمشاركتها كراعٍ ماسي، ومن ثم زار جناح شركة المراعي المشارك في المعرض حيث أطلعه سعادة الرئيس التنفيذي لشركة المراعي الأستاذ عبدالله بن ناصر البدر على مشاريع الشركة المستقبلية للتوسع في إنتاج الدواجن والتي نالت استحسان معاليه. وتأتي هذه المشاريع في ظل توجه الشركة نحو النمو المتسارع، وزيادة المحتوى المحلي بالمملكة من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الدواجن لتكون شركة المراعي أكبر شركة لصناعة الأغذية في المنطقة.