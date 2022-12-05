جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 تحتفي باليوم العالمي للتطوع

تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، سلّطت شركة رياضة المحركات السعودية، الجهة المروجة لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، الضوء على الفرص المتاحة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية والتي يوفرها وصول قمة رياضة المحركات العالمية إلى المملكة.
ومنذ التأكيد على استضافة جدة لسباقات الفورمولا 1، وفرت الجهة المروجة للسباق فرصًا لأكثر من 2000 متطوع خلال السباقين اللذين تم تنظيمهما حتى الآن، وشهد السباق الأول في العام 2021 انضمام 1227 متطوعًا إلى فريق شركة رياضة المحركات السعودية في مجموعة متنوعة من الوظائف الحيوية، بينما استقطب سباق 2022، والذي استضافته حلبة كورنيش جدة بعد أربعة أشهر فقط من السباق الأول، 1113 متطوعًا، من خلال حملة توظيف مجتمعية استباقية نظمتها الشركة.
وفي الوقت الذي عمل فيه أغلب المتطوعين في وظيفة المارشال، دعم العديد من المتطوعين أيضًا في أقسام التسويق والصحة والسلامة، وانضم آخرون إلى العديد من البرامج المجتمعية التي تم إطلاقها بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع لسباق الفورمولا 1، مثل برنامج نجوم السعودية للكارتنج والتي تستهدف إلهام الجيل المقبل من المواهب السعودية في عالم سباقات السيارات.
ومن اللافت للنظر أنه في عام 2021، توزع المتطوعون بنسبة 26٪ من الإناث و74٪ من الذكور، بينما في العام 2022، وصلت نسبة الإناث إلى 47٪ مقابل 53٪ من الذكور، وهي الأرقام التي تشير إلى الطبيعة الشاملة للحدث، وأيضًا إلى تأثير وصول فعاليات رياضة المحركات العالمية الكبرى في توفير الفرص لجميع السعوديين وتحفيزهم للمشاركة واكتساب خبرة قيّمة من العمل في أكبر الفعاليات الرياضية الترفيهية التي تستضيفها المملكة، بغض النظر عن العمر أو الجنس.
وبالنسبة لسباق 2023، تخطط شركة رياضة المحركات السعودية لزيادة عدد المتطوعين الذين سيتم توظيفهم بشكل كبير للمساعدة في تقديم النسخة الثالثة من أسرع سباق شوارع في العالم، مع تطوير برنامج المتطوعين المتخصصين في قطاعات الضيافة والصحة والسلامة. وستنطلق حملة التوظيف في شهر يناير 2023، وهي مفتوحة لجميع المواطنين والمقيمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.
من جانبها، أعربت سارة بغدادي، مديرة برامج المجتمع في شركة رياضة المحركات السعودية، عن سعادتها بتواصل نمو برنامج المتطوعين في شركة رياضة المحركات السعودية، وقالت: "احتفالًا باليوم العالمي للتطوع، يسعدنا أن نشارك جميع المتطوعين حول العالم احتفالاتهم".
وقال إن "تقديم حدث بحجم عطلة نهاية الأسبوع لسباق الفورمولا 1 لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير من متطوعينا من رجال وسيدات المملكة العربية السعودية، والذين عملوا بكل جد وشغف. كما زادت سعادتنا بكّم الأشخاص الذين استجابوا لحملتنا التطوعية من الجنسين ومن مختلف الأعمار في السباقين الماضيين، وكذلك حجم العمل الذي أنجزوه".
وأضافت: "نتوقع انضمام المزيد من المتطوعين في العام 2023 إلى أقسامنا المختلفة، والاستمرار في مساعدة سباقنا على النمو ليصبح أحد أكثر الأحداث إثارة على روزنامة الفورمولا 1، من الصعب تحديد مقدار المعرفة التي اكتسبها كل متطوع من العمل في سباق الجائزة الكبرى ومدى الفائدة التي يمكن أن تعود على المملكة العربية السعودية فيما يسخرون هذه التجربة لتطوير مسيرتهم المهنية في المستقبل، ولا يسعنا إلا أن نقول شكرًا لجميع المتطوعين الذين ساعدونا حتى الآن، ونتطلع للترحيب بهم وبالمزيد مجددًا في العام 2023".
ويعود سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 إلى جدة، موطن أسرع حلبة شوارع في العالم، خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس 2023. وستشكل الزيارة الثالثة لقمة رياضة السيارات في العالم إلى المملكة العربية السعودية، السباق الثاني على روزنامة بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2023، لتعود البطولة إلى المملكة في وقت مبكر من الموسم الجديد فيما يكون باب الصراع على البطولة مفتوحًا على مصراعيه.
وسيحظى الجمهور مجددًا بفرصة متابعة أقوى سباقات العالم من مدرجات حلبة كورنيش جدة على ساحل البحر الأحمر، ومشاهدة سائقيهم المفضلين عن قرب وهم يتسابقون بسرعات تتخطى معدلاتها 252 كم/ ساعة.
وتعد المملكة العربية السعودية واحدة من أحدث الأماكن على روزنامة الفورمولا 1، حيث استضافت أول سباق لها في شهر ديسمبر 2021، وسباقها الثاني بعد 4 أشهر فقط في مارس 2022، حيث كان كلا السباقين من أكثر السباقات إثارة في الذاكرة الحديثة، وقدما بعض أكثر اللحظات شهرة وإثارة على المسار في كلا الموسمين، ما يجعل عودة الفورمولا 1 في عطلة نهاية الأسبوع من 17 إلى 29 مارس 2023 حدثًا لا يفوّت.