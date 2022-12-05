جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 تحتفي باليوم العالمي للتطوع

وأضافت: "نتوقع انضمام المزيد من المتطوعين في العام 2023 إلى أقسامنا المختلفة، والاستمرار في مساعدة سباقنا على النمو ليصبح أحد أكثر الأحداث إثارة على روزنامة الفورمولا 1، من الصعب تحديد مقدار المعرفة التي اكتسبها كل متطوع من العمل في سباق الجائزة الكبرى ومدى الفائدة التي يمكن أن تعود على المملكة العربية السعودية فيما يسخرون هذه التجربة لتطوير مسيرتهم المهنية في المستقبل، ولا يسعنا إلا أن نقول شكرًا لجميع المتطوعين الذين ساعدونا حتى الآن، ونتطلع للترحيب بهم وبالمزيد مجددًا في العام 2023".