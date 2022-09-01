"آل الشيخ": رؤية 2030 تستهدفُ إعدادَ أجيال تتمتع بمهارات عالية قادرة على المنافسة عالمياً

واستعرضَ في كلمته -اليوم- أمام اجتماع وزراء تعليم دول مجموعة العشرين، المنعقد في مدينة بالي الإندونيسية، عدداً من ملامح اهتمام المملكة بتطوير التعليم منها: رفع جاهزية المدارس للتوسُّع في الوصول العادل لتعليم طفولة مبكرة عالي الجودة من خلال زيادة افتتاح فصول دراسية جديدة، وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص، والتعاون مع أصحاب المصلحة كافة.