"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: رياح وأتربة مثارة وأمطار خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والشرقية والمدينة المنورة وتبوك ونجران).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة رابغ وخليص وعسفان والجموم، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والشيبة والعبيلة والعديد وبقيق وحرض وخريص وذعبلوتن وسلوى وعردة والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا خفيفة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرخير وشرورة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أملج، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر ووادي الفرع والرايس وينبع وينبع النخل، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.