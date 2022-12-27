"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: رياح وأتربة مثارة وأمطار خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة رابغ وخليص وعسفان والجموم، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.