"الحج": إتاحة تسجيل "البصمة الحيوية" بالهواتف الذكية لإصدار التأشيرة للقادمين من 5 دول

يُذكر أن تسجيل السمات الحيوية على التطبيق، يتم عبر 4 خطوات، تشمل: القراءة الآلية لجواز السفر، تحديد نوع التأشيرة، التقاط صورة الوجه، والتقاط بصمات أصابع اليد، ويأتي تسهيل إجراءات تسجيل الخصائص الحيوية في إطار الجهود المبذولة من كل القطاعات الحكومية في المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، كما تُعد المملكة أول دولة تستخدم تسجيل السمات الحيوية لراغبي التأشيرات عبر الهواتف الذكية.