أمير الرياض يرعى حفل تخريج طلاب الدفعة الـ 62 من جامعة الملك سعود

وبدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم ألقى رئيس جامعة الملك سعود كلمة قال فيها "نرحبُ بكم جميعًا في رحاب جامعة الملك سعود في هذه المناسبة التي تسعد فيها الجامعة بتخريج الدفعة الثانية والستين من طلابها، تحت رعايةِ أمير منطقة الرياض، الذي يحرصُ دائمًا على دعم الجامعة، والعناية بمخرجاتها، ومشاركة أبنائه هذه الفرحة التاريخية.. بعد أن نهلوا من مناهل العلوم في الجامعة، وتزودوا منها بالمهارات والكفايات والمعارف التي تؤهلهم لبناء مستقبلهم العلمي؛ وذلك بفضل الله ثم بفضلِ دعم القيادة الرشيدة حفظها الله".