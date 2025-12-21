مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينجح في استئصال غدة درقية ضخمة سببت تضيقاً حاداً بالقصبة الهوائية

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة لـ"ستينية" ، تم خلالها استئصال غدة درقية متضخمة امتدت من الرقبة إلى داخل التجويف الصدري، مما أدى إلى انضغاط وتضيق حاد في القصبة الهوائية، كاد أن يفضي إلى اختناق كامل.
وأوضح د. فاضل الحرز استشاري الجراحة العامة والغدد الصماء رئيس الفريق الطبي المعالج، أن المراجعة كانت قد شخصت قبل نحو 15 عاماً بتضخم الغدة الدرقية مع هبوطها إلى الصدر، ومؤخراً وصلت إلى قسم الطوارئ بحالة حرجة، تعاني من ضيق شديد في التنفس واختناق، فتلقت الإسعافات الأولية اللازمة، ونقلت إلى العناية المركزة لإجراء تقييم شامل. وأظهرت الفحوصات أن الغدة الدرقية تضخمت بشكل كبير، وضغطت على القصبة الهوائية وتضيق قطرها إلى نحو 3 ملم.
وأضاف د. الحرز أن الحالة عُرضت على فريق طبي متكامل ضم كلاً من د. فهد المخدوم، استشاري جراحة القلب، ود. طلال آل إبراهيم استشاري العناية المركزة، ود. أحمد الفرج استشاري التخدير، وبعد مناقشة شاملة تم التوافق على خطة علاجية.
وأُخضعت المراجعة لعملية جراحية كبرى اتسمت بدرجة عالية من التعقيد، تم خلالها استئصال الغدة الدرقية بالكامل من العنق والصدر، وتكللت العملية - بفضل الله - بالنجاح، وجرى إيقاظها مباشرة في غرفة العمليات للتأكد من زوال الانضغاط عن القصبة الهوائية، وتحسّن مجرى الهواء، وسلامة الأحبال الصوتية وجودة الصوت وجاءت النتائج مطمئنة وممتازة.
بعد ذلك، أعيدت إلى العناية المركزة للمراقبة الدقيقة لمدة 48 ساعة، ثم حولت إلى جناح الجراحة لمدة 24 ساعة أخرى، قبل أن تغادر المستشفى إلى منزلها وهي في حالة صحية جيدة.
وأشار د. الحرز إلى أن مثل هذه العمليات تُعد من الجراحات عالية الخطورة، نظراً لما تحمله من تحديات عديدة، من بينها صعوبة الوصول إلى الغدة بالصدر، واحتمالات النزيف لقربها من أوعية دموية رئيسية، وإصابة الأعصاب المغذية للأحبال الصوتية، بالإضافة إلى حساسية تأمين وحماية مجرى الهواء أثناء التخدير والجراحة، في ظل وجود انضغاط وتضيق القصبة الهوائية.