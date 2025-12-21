مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينجح في استئصال غدة درقية ضخمة سببت تضيقاً حاداً بالقصبة الهوائية

وأوضح د. فاضل الحرز استشاري الجراحة العامة والغدد الصماء رئيس الفريق الطبي المعالج، أن المراجعة كانت قد شخصت قبل نحو 15 عاماً بتضخم الغدة الدرقية مع هبوطها إلى الصدر، ومؤخراً وصلت إلى قسم الطوارئ بحالة حرجة، تعاني من ضيق شديد في التنفس واختناق، فتلقت الإسعافات الأولية اللازمة، ونقلت إلى العناية المركزة لإجراء تقييم شامل. وأظهرت الفحوصات أن الغدة الدرقية تضخمت بشكل كبير، وضغطت على القصبة الهوائية وتضيق قطرها إلى نحو 3 ملم.