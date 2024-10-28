"سدايا" تسخر تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة اللغة العربية محليًا وعالميًا

وكان مجمع الملك سلمان للغة العربية قد عمل على تصميم إطار عمل متفق عليه لقياس مستوى نضج هذه النماذج في اللغة العربية، بدأ بوضع تصور للفكرة في عام 2022 قبل أن تتحول إلى مشروع بدأ العمل الفعلي عليه منذ العام الماضي 2023، واستهل المجمع تنفيذ المشروع بجمع البيانات المستهدفة، والعمل على تطوير النسخة الأولى لمؤشر القياس، "بلسم" بالتعاون مع "سدايا" وعدد من الجهات المشاركة وذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص.