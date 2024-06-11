بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدّسة

وأكّدت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور، أن عقوبة ناقلي من لا يحملون تصاريح حج نظامية، السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر، وغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال عن كل مخالف يتم نقله، وتتعدّد الغرامة المالية بتعدُّد المخالفين المنقولين، ومصادرة وسيلة النقل البرية إذا كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم، وترحيل الناقل المخالف؛ إن كان وافداً، ويُمنَع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحدّدة نظاماً.