برعاية "سبق" إعلاميًّا.. نائب أمير الرياض يشهد حفل تخرُّج الدفعة الـ12 من طلاب دار العلوم

رعى نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اليوم حفل تخرُّج الدفعة الثانية عشرة من طلاب جامعة دار العلوم بالمركز الثقافي بالجامعة.
وكان في استقباله لدى وصوله رئيس مجلس إدارة دار العلوم عبدالعزيز بن علي التويجري.
بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس جامعة دار العلوم، الدكتور خالد الحمودي، كلمة استهلها بالشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على ما يبذلانه في سبيل تعليم أبنائهما وبناتهما الطلبة. كما رفع الشكر للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، على دعمه المستمر للتعليم وللجامعة، ولنائب أمير المنطقة على رعايته ومشاركة الطلاب فرحتهم بهذا اليوم.
وشاهد نائب أمير الرياض والحضور فيلمًا عن الجامعة ومنجزاتها، ثم بدأت مسيرة الطلاب الخريجين.
إثر ذلك أُلقيت كلمة الطلاب الخريجين، عبَّروا فيها عن فرحتهم بهذا اليوم الذي توَّج حصيلة السنين التي قضوها في التعليم، وثمَّنوا الدعم الكبير والسخي من قِبل ولاة الأمر -حفظهم الله-، وما حظوا فيه من والديهم وأهاليهم والكوادر التعليمية والإدارية بالجامعة خلال مسيرتهم التعليمية.
بعدها كرَّم نائب أمير منطقة الرياض المتفوقين، ثم التُقطت الصور التذكارية. وفي ختام الحفل تسلَّم هدية بهذه المناسبة.