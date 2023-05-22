برعاية "سبق" إعلاميًّا.. نائب أمير الرياض يشهد حفل تخرُّج الدفعة الـ12 من طلاب دار العلوم

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس جامعة دار العلوم، الدكتور خالد الحمودي، كلمة استهلها بالشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على ما يبذلانه في سبيل تعليم أبنائهما وبناتهما الطلبة. كما رفع الشكر للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، على دعمه المستمر للتعليم وللجامعة، ولنائب أمير المنطقة على رعايته ومشاركة الطلاب فرحتهم بهذا اليوم.