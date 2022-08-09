"التجارة": 3500 جولة لمراقبة جودة منتجات قطاع البناء والتشييد خلال أسبوع

وأكدت الوزارة استمرار مراقبتها لجودة منتجات قطاع البناء في السوق المحلية (الإسمنت، حديد التسليح، السيراميك)، وضمان وجود علامة الجودة السعودية على المنتجات، حيث أظهرت النتائج أن نسبة امتثال المنشآت بلغت 99% من إجمالي المنشآت.