أنت موظف أم رجل أعمال؟.. كاتب سعودي يكشف الحقيقة التي لا يتعلمها شبابنا في المدرسة

ويعلق الكاتب قائلًا: "الثراء من أحلام اليقظة التي يشترك فيها جميع الناس، لكن (الاستثمار وصنع الثروة) واقع مختلف ومهارة استثنائية لا يجيدها معظم الناس. لا ألومك إن كنت موظفًا؛ لكنني أخبرك مقدمًا بأن الوظيفة تحبسك داخل (أحلام اليقظة)، ومن الخطأ الاعتماد عليها حتى سن التقاعد دون إيجاد مصادر مالية رديفة.. يقول "جاك ما" (أغنى رجل في الصين): الوظيفة قد تحميك من الفقر، لكنها لا تجعلك ثريًّا. لم أر في حياتي موظفًا ثريًّا إلا وكان موظفًا فاسدًا".