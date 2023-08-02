مفتي المملكة ونائبه يتسلّمان تقريرَ فرع رئاسة الإفتاء بالشرقية لخدمة الحجاج

استقبل سماحةُ مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه بالرئاسة العامة؛ مديرَ عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية، فهد المهيريس، الذي سلّم لسماحته تقرير مبادرة خدمة حجاج بيت الله الحرام "مناسككم ميسرة".