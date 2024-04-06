الطائف.. 3 مواقع للاحتفال بالعيد عبر العروض الفلكلورية والمسابقات والهدايا

أكملت أمانة محافظة الطائف استعداداتها لإقامة احتفالات عيد الفطر المبارك في 3 مواقع مختلفة من المحافظة، بمنتزه الردف ومنتزه الملك عبدالله وحديقة السنابل، وقد تم اختيار هذه المواقع باعتبارها من كبرى المتنفسات في المحافظة، وسهولة وصول الأهالي والزوار والسياح إليها من مختلف الطرق والمحاور الرئيسية؛ حيث ستتمّ إقامة عروض فلكلورية للفنون الشعبية، ومسابقات ثقافية، وتوزيع جوائز وهدايا على الزوار والمشاركين، وإقامة فعاليات للأسرة والطفل، ونشاطات ترفيهية وترويحية مختلفة، وستستمرّ الفعاليات المسائية على مدى 3 أيام بإذن الله.
ولإظهار بهجة العيد قامت الأمانة بتزيين وإنارة الميادين والساحات والشوارع والطرق الرئيسة، بجانب رفع الجاهزية لاستقبال السكان والزائرين بتهيئة المرافق السياحية كالحدائق، والساحات العامة، ومسارات رياضة المشي؛ حيث بدأت الوكالات البلدية والإدارات المعنية بالتنسيق والعمل من وقتٍ مبكر بالتجهيز لفعاليات الأمانة خلال العيد المبارك، التي ستستمر لثلاثة أيام متواصلة، وستطلق لوحات الجسور والأنفاق والشاشات الإلكترونية عبارات تهنئة بالعيد السعيد، كما سيتم تشغيل الإنارة التجميلية بأعمدة الإنارة.
كما كثفت فرق الأمانة جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالًا من السكان وزائري المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم كالحدائق والأماكن العامة والمواقع السياحية والمسطحات الخضراء على جنبات الطرق بمداخل ومخارج المدينة، ورفعت درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضعت برنامج عمل مستمر يتضمّن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها، فضلًا عن أعمال التطهير والتعقيم ومتابعة امتثال المحالّ والمرافق والمنشآت التجارية والصحية والترفيهية للتعليمات البلدية في مواكبة للكثافة المتوقعة من المتنزهين والسائحين خلال فترة عيد الفطر للعام الحالي.
وجهزت الأمانة كافة الحدائق والمتنزهات العامة والمواقع السياحية في الشفا والهدا والسيل الكبير والصغير وجنوب الطائف؛ حتى يستمتع الأهالي في هذه المتنفسات الطبيعية التي يكثر الإقبال عليها خلال أيام العيد، وسيتمّ تنفيذ برنامج للنظافة والصحة العامة بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للأهالي والزوار، كما تم اتخاذ تدابير استباقية للأمطار والسيول المتوقعة على المحافظة، وذلك بتدعيم فرق العمل الميدانية بالآليات والتجهيزات اللازمة، ومتابعة مستوى أداء منهولات شبكة تصريف مياه الأمطار في أنحاء المحافظة وضواحيها، ورفع معوقات التصريف مع تنظيف المصائد بشكلٍ دوري في جميع الأحياء والشوارع، وتنفيذ العديد من الإجراءات المعززة لكفاءة أداء شبكة التصريف، إلى جانب تفعيل خطط للتعامل الفوري مع التجمعات المائية بالمواقع غير المخدومة بشبكة لتصريف السيول.
ووضعت الأمانة خطة لمتابعة عمل الفرق في الميدان، ورفعت مستوى تلقي البلاغات على مدار الساعة، من خلال رقم البلاغات والطوارئ الموحد 940 لاستقبال أي شكاوى وتوجيه الفرق الميدانية لمباشرتها في الحال، إضافةً لرفع الأمانة درجة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تقديم أفضل الخدمات للأهالي والزوار خلال إجازة عيد الفطر.
من جهتها نفذت الأمانة أعمال الصيانة الكهربائية لأعمدة الإضاءة بمختلف الأشكال والألوان لتزيين مداخل المدينة وشوارعها الرئيسية والطرق المؤدية إلى المواقع السياحية، بهدف إبراز مظاهر البهجة والسرور ومشاركة الأهالي فرحهم بالعيد، وقد تم تركيب الليات المضيئة والكشافات الموجهة وكشافات تزيين الأشجار، وتشغيل الإضاءة التجميلية، إضافة إلى العديد من أعمال الزينة التي تم تركيبها في عدد من المواقع الرئيسية مثل الميادين العامة والمداخل الرئيسية للمدينة، علاوة على الأبراج وأعمدة الإنارة مختلفة الأطوال في كافة المواقع، وسيتمّ الإشراف على تشغيل وصيانة شبكات الإنارة من قبل جهاز فني متكامل مكون من مهندسين ومشرفين مختصين خلال الفترة القادمة.