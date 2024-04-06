الطائف.. 3 مواقع للاحتفال بالعيد عبر العروض الفلكلورية والمسابقات والهدايا

وجهزت الأمانة كافة الحدائق والمتنزهات العامة والمواقع السياحية في الشفا والهدا والسيل الكبير والصغير وجنوب الطائف؛ حتى يستمتع الأهالي في هذه المتنفسات الطبيعية التي يكثر الإقبال عليها خلال أيام العيد، وسيتمّ تنفيذ برنامج للنظافة والصحة العامة بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للأهالي والزوار، كما تم اتخاذ تدابير استباقية للأمطار والسيول المتوقعة على المحافظة، وذلك بتدعيم فرق العمل الميدانية بالآليات والتجهيزات اللازمة، ومتابعة مستوى أداء منهولات شبكة تصريف مياه الأمطار في أنحاء المحافظة وضواحيها، ورفع معوقات التصريف مع تنظيف المصائد بشكلٍ دوري في جميع الأحياء والشوارع، وتنفيذ العديد من الإجراءات المعززة لكفاءة أداء شبكة التصريف، إلى جانب تفعيل خطط للتعامل الفوري مع التجمعات المائية بالمواقع غير المخدومة بشبكة لتصريف السيول.