الرياض.. تصادم واحتراق مركبة يعود بملف طريق الإمام مسلم للواجهة والمطالبات تتجدد

وبيّن السكان أن كل ما يشاهدونه على مدار السنوات الماضية هو انتقال الصبات والكتل الخرسانية الخاصة بالحماية التابعة للشركات من موقع إلى آخر دون الإسراع أو الانتهاء من تنفيذه، موضحين أن أملهم كان في الانتهاء من مشروع جسر الباقرة حتى يتم رصف وسفلتة الجزئية التي تمتد من صناعية الشفاء حتى تشليح الحائر، والتي تخدم عددًا كبيرًا من الأحياء؛ ومنها بدر وعريض والحائر والغنامية، والقادمين بشكل عام من الأحياء جنوب العاصمة.