توقيع اتفاقية تعاون بين "جمعية ألزهايمر" ومنصة تقرير لحلول الثقة لتقنية المعلومات

وتأتي الاتفاقية ضمن 50 اتفاقية شراكة استراتيجية مع جهات مختلفة فعلتها الجمعية لتساند ما تقدمه الجمعية من برامج التحول والتمكين في المساندة التنموية والاجتماعية والتثقيفية لتصبّ في صالح المرضى وذويهم، وما تتبنّاه من أنشطة وبرامج ومشاريع مختلفة تُسهم في خدمة المرض والمرضى على حدّ سواء.