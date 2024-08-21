توقيع اتفاقية تعاون بين "جمعية ألزهايمر" ومنصة تقرير لحلول الثقة لتقنية المعلومات

ضمن إطار برنامج الشراكات الاستراتيجية للجمعية السعودية لمرض ألزهايمر لتنمية الموارد المالية، وتسهيل التحديات لدعم الخدمات والبرامج المقدمة للمشاريع التنموية؛ جرى توقيع اتفاقية بين مسؤول الشراكات والتسويق في منصة تقرير لحلول الثقة لتقنية المعلومات عمر أحمد الحمود، وعضو مجلس إدارة الجمعية في الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر عبدالوهاب الفايز.
تهدف الاتفاقية إلى تسخير الجهود وتسهيل الخدمات المقدَّمة لذوي المرضى من خلال تنمية الموارد المالية لتفعيل الاستثمار الأمثل للأدوات والمنصات التقنية في تنمية الموارد الخاصة بالجمعية وإدارة علاقات المتبرعين.
وتتيح الاتفاقيةُ الفرصةَ للجهات والشركات في تفعيل المسؤولية الاجتماعية، وحيث إن شركة حلول الثقة لتقنية المعلومات تمتلك منصة تقرير للجمعيات الخيرية وتقديم الدعم الفني الخاص به.
وتأتي الاتفاقية ضمن 50 اتفاقية شراكة استراتيجية مع جهات مختلفة فعلتها الجمعية لتساند ما تقدمه الجمعية من برامج التحول والتمكين في المساندة التنموية والاجتماعية والتثقيفية لتصبّ في صالح المرضى وذويهم، وما تتبنّاه من أنشطة وبرامج ومشاريع مختلفة تُسهم في خدمة المرض والمرضى على حدّ سواء.
يُذكَر أنّ الجمعية تعرض خدماتها من خلال التواصل على الأرقام: "0112143838، و0112443092"، ومواقع التواصل الاجتماعي: @saudialzheimer ، ومن خلال الموقع الإلكتروني للجمعية: www.alz.org.sa ، وكذلك من خلال مقرها الرئيسي.