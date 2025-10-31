مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل جهوده الإنسانية في 5 دول عبر مشاريع غذائية وطبية وتعليمية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ برامجه الإنسانية والإغاثية في عدد من الدول المتضررة، شملت باكستان، السودان، لبنان، سوريا، اليمن، وأفغانستان، ضمن مشروعاته المستمرة لعام 2025م، والتي تستهدف دعم الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتعليم، والإيواء، وتحسين جودة الحياة للفئات الأشد احتياجًا حول العالم.
في باكستان، وزّع المركز 3,630 سلة غذائية في مناطق شهيد بينزير آباد، ودادو، وجامشورو، وسكر بإقليم السند، ومنطقة رحيم يارخان بإقليم البنجاب، استفاد منها 25,524 فردًا من المتضررين من الفيضانات، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2025م.
وفي السودان، وزّع المركز 1,340 سلة غذائية للأسر النازحة والأكثر احتياجًا في محلية سنجة بولاية سنار، استفاد منها 11,586 فردًا، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م، وذلك للتخفيف من معاناة الشعب السوداني جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.
وفي لبنان، نفّذ المركز توزيع 722 سلة غذائية و722 كرتون تمر للاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في منطقة صيدا، استفاد منها 3,610 أفراد، ضمن مشروعي المساعدات الغذائية ودعم الأسر الأكثر حاجة وتوزيع التمور لعام 2025م.
كما واصل المركز نشاطه الإغاثي في سوريا، حيث وزّع 932 حقيبة إيوائية في محافظة ريف دمشق، استفادت منها 932 أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق، إلى جانب تنفيذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام في مدينة دمشق خلال الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر 2025م، حيث أجرى الفريق الطبي التابع للمركز 62 عملية جراحية متخصصة، وركّب 71 مفصلًا للعظام، وكشف على 136 حالة، تكللت جميعها بالنجاح التام – ولله الحمد.
وفي اليمن، وزّع المركز 1,555 حقيبة وزيًا مدرسيًا في ثلاث مدارس بمديريتي الحوطة وتبن بمحافظة لحج، ضمن مشروع تعزيز العملية التعليمية للأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح للعام الدراسي 2025 – 2026م، ليستفيد منه 6,833 فردًا مباشرة و16,000 فرد بشكل غير مباشر.
ويهدف المشروع إلى تشجيع التعليم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير أدوات التعليم والحقائب المدرسية وحقائب النظافة، إلى جانب بناء قدرات المعلمين والمعلمات وتأهيل الفصول الدراسية في المدارس المستهدفة.
أما في أفغانستان، فوزّع المركز 362 سلة غذائية في ولاية هرات، استفاد منها 2,172 فردًا من العائدين من إيران، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان لعام 2025 – 2026م.
وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الإنساني الرائد للمملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الهادف إلى مدّ يد العون للمحتاجين والمتضررين حول العالم، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتخفيف الأزمات، وتعزيز الأمن الغذائي والصحي والتعليمي في المناطق الأكثر ضعفًا.