مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل جهوده الإنسانية في 5 دول عبر مشاريع غذائية وطبية وتعليمية

كما واصل المركز نشاطه الإغاثي في سوريا، حيث وزّع 932 حقيبة إيوائية في محافظة ريف دمشق، استفادت منها 932 أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق، إلى جانب تنفيذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام في مدينة دمشق خلال الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر 2025م، حيث أجرى الفريق الطبي التابع للمركز 62 عملية جراحية متخصصة، وركّب 71 مفصلًا للعظام، وكشف على 136 حالة، تكللت جميعها بالنجاح التام – ولله الحمد.