"هيئة العقار" تباشر إجراءات ضد 25 مطورًا خالفوا أنظمة البيع على الخارطة

وبيّنت الهيئة أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، التي تشمل تطبيق العقوبات المنصوص عليها، بما في ذلك الإحالة إلى النيابة العامة. وأكدت أنها لن تتهاون مع أي ممارسات غير نظامية تمس موثوقية السوق العقاري أو تؤثر في سلامة التعاملات وحقوق المستفيدين.