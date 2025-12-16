"هيئة العقار" تباشر إجراءات ضد 25 مطورًا خالفوا أنظمة البيع على الخارطة

في خطوة لافتة، رصدت الهيئة العامة للعقار عددًا من المخالفات المرتبطة بممارسة نشاط البيع على الخارطة دون ترخيص، وذلك في كلٍّ من مدينة الرياض وجدة ومكة المكرمة، ضمن جهودها الرقابية المكثفة لحوكمة السوق العقاري وحماية حقوق المتعاملين.
وأوضحت الهيئة أن فرقها الرقابية ضبطت 25 مطورًا عقاريًا قاموا ببيع وحدات عقارية على الخارطة واستلام مبالغ مالية من المشترين دون الحصول على التراخيص النظامية المعتمدة، في مخالفة صريحة لأحكام نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية.
وبيّنت الهيئة أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، التي تشمل تطبيق العقوبات المنصوص عليها، بما في ذلك الإحالة إلى النيابة العامة. وأكدت أنها لن تتهاون مع أي ممارسات غير نظامية تمس موثوقية السوق العقاري أو تؤثر في سلامة التعاملات وحقوق المستفيدين.
كما أكدت الهيئة استمرارها في تنفيذ الرقابة الميدانية والإلكترونية، ورصد جميع الإعلانات والممارسات العقارية المخالفة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة وتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع العقاري.
ودعت الهيئة العامة للعقار المطورين العقاريين إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط البيع والتأجير على الخارطة، والحصول على التراخيص اللازمة قبل الإعلان أو التسويق أو البيع واستلام الأموال. كما حثت المتعاملين والمستثمرين على التحقق من نظامية المشروعات عبر القنوات الرسمية، والإبلاغ عن أي مخالفات تؤثر في موثوقية السوق.