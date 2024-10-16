"حديقة السويدي" تسافر بالمقيم "أحمد" إلى الهند من قلب الرياض

تحوَّلت حديقة السويدي في الرياض إلى ساحة مبهرة، تنبض بروح الهند وتراثها العريق؛ إذ توافد الحضور من كل حدب وصوب، تجذبهم الألوان الزاهية، وأصوات الموسيقى الحية التي ملأت الأجواء، وامتزجت نغمات "السيتار" مع ضحكات الأطفال، ضمن الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع وزارة الإعلام، ضمن مبادرة التواصل مع المقيمين في السعودية تحت شعار "انسجام عالمي".
وبينما كان أحمد (مقيم هندي في السعودية) يتجول بين الأكشاك التي تعرض الحِرف اليدوية، شعر باندهاش وهو يشاهد الحرفيين الهنود أبناء جلدته وهم يصنعون الحلي التقليدية بدقة متناهية، وقال مبتسمًا لزوجته فاطمة: "من الرائع أن نكون هنا اليوم. نشعر وكأننا نعيش في الهند دون أن نغادر الرياض".