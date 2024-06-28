لتنظيم الإجراءات وتقديم تجربة أفضل.. "الزكاة" تجري تحديثات على قواعد البيع بالمزاد العلني

وتضمنت التحديثات تطوير إجراءات الإعلان عن المزادات العلنية عبر القنوات الرسمية، وإتاحة الاطلاع على تفاصيل جميع المزادات المعلنة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة بما يضمن تعزيز الشفافية وتمكين المزايدين من المشاركة وفق سياسات محددة وواضحة توفّر الجهد والوقت على جميع أصحاب المصلحة، إضافةً إلى إتاحة الدخول للمزادات للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، بما في ذلك المواطنون وغير المواطنين، كما تضمّنت التحديثات توضيحًا للاشتراطات والإجراءات المتعلقة بالمزادات بما يحقق الشفافية ويرفع من التزام المتزايدين.