"آل شملان": المملكة تجذب ثقة العالم وتثبت قوة حضورها في استشراف المستقبل

ولفت إلى أن سمو ولي العهد نظرته في مسيرة وطنه التنموية لا تقارَن، بل تعمل شيئًا جديدًا، لا ينظر إلى من سبقنا، بل يجتهد ويفكر ويبتكر ويبدع، وسيبقى وطننا الكبير (المملكة العربية السعودية) بإذن الله تعالى، عنوانًا للتميز والتقدم الذي يراهن عليه العالم، وإن أبناء هذا الوطن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه لغربه ينتظرون سماع الخبر المبهج في شهر نوفمبر المقبل.