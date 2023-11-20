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تفاعلاً مع "سبق".."أمانة العاصمة المقدسة": مشروع شارع الخويصرة لتصريف مياه الأمطار تحت الترسية
"التركستاني": تم طرحه ضمن الميزانية ومتوقع البدء في تنفيذه بالربع الأول من 2024
أكدت أمانة العاصمة المقدسة، أن مشروع شارع الخويصرة مدرج ضمن مشروع تحويل مسارات مياه الأمطار.
وأضافت الأمانة تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" بعنوان "شاهد… أهالي شارع بمكة تحاصرهم مياه الأمطار.. ومناشدات للتدخل، أن المشروع تحت إجراءات الترسية.
وقالت مدير عام الاتصال المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة، دانيا التركستاني نشكر لكم اهتمامكم في كل ما يتعلق بالمصلحة العامة والمساهمة في تحقيق أفضل مستوى من الخدمات، لافتة إلى أن الموقع محل الشكوى مدرج ضمن مشروع تحويل مسارات مياه الأمطار والسيول القادم من الشعاب عن الأحياء السكنية شمال شرق مكة المكرمة.
وتابعت التركستاني، أن المشروع يقع ضمن المرحلة الثانية، والذي تم طرحه ضمن ميزانية العام 2023، وهو تحت إجراءات الترسية ومتوقع البدء في تنفيذ الأعمال في الربع الأول من العام 2024.