تفاعلاً مع "سبق".."أمانة العاصمة المقدسة": مشروع شارع الخويصرة لتصريف مياه الأمطار تحت الترسية

وقالت مدير عام الاتصال المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة، دانيا التركستاني نشكر لكم اهتمامكم في كل ما يتعلق بالمصلحة العامة والمساهمة في تحقيق أفضل مستوى من الخدمات، لافتة إلى أن الموقع محل الشكوى مدرج ضمن مشروع تحويل مسارات مياه الأمطار والسيول القادم من الشعاب عن الأحياء السكنية شمال شرق مكة المكرمة.