الطائف.. "مجمع فيصل الطبي" يُجري عملية لترميم خصية شاب تعرَّض لحادث مروري

وصل لقسم الطوارئ بمجمع الملك فيصل بالطائف شاب يعاني تهشمًا شديدًا بالخصية اليسرى، مع تجمع دموي حولها نتيجة حادث مروري.
وأوضحت "صحة الطائف" في تصريح إلى "سبق" أنه على الفور تم إجراء عملية استكشاف جراحي للخصية اليسرى، أثبت وجود تهشُّم في غلاف الخصية، وفقدان أكثر من 50 في المئة من الغلاف الخارجي، وتجمُّع دموي حول الخصية؛ فقرر الأطباء بقيادة الدكتور حازم السفياني، استشاري جراحة المسالك البولية، إجراء عملية عاجلة لترميم الخصية، باستخدام رقعة من أنسجة الحبل المنوي، وذلك بعد أخذ القياسات اللازمة للترقيع، والتأكد من صحة وسلامة الرقعة. وقد استغرقت العملية ثلاث ساعات.
وقالت: "تعد هذه العملية من العمليات النادرة والحديثة عالميًّا؛ إذ إن عدد الحالات المنشورة علميًّا في المجلات العلمية لا يتجاوز العشرين حالة، والإجراء الاعتيادي هو إزالة الخصية بشكل كامل".
وأكدت أن المريض - ولله الحمد - بصحة جيدة، وما زال يخضع للمتابعة من الفريق الطبي استعدادًا للإذن بخروجه خلال الأيام القليلة المقبلة.