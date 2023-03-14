الطائف.. "مجمع فيصل الطبي" يُجري عملية لترميم خصية شاب تعرَّض لحادث مروري

وأوضحت "صحة الطائف" في تصريح إلى "سبق" أنه على الفور تم إجراء عملية استكشاف جراحي للخصية اليسرى، أثبت وجود تهشُّم في غلاف الخصية، وفقدان أكثر من 50 في المئة من الغلاف الخارجي، وتجمُّع دموي حول الخصية؛ فقرر الأطباء بقيادة الدكتور حازم السفياني، استشاري جراحة المسالك البولية، إجراء عملية عاجلة لترميم الخصية، باستخدام رقعة من أنسجة الحبل المنوي، وذلك بعد أخذ القياسات اللازمة للترقيع، والتأكد من صحة وسلامة الرقعة. وقد استغرقت العملية ثلاث ساعات.