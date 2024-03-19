شركة " فلك الحلول" لتقنية نظم المعلومات تشكل مجلس الإدارة

شكلت شركة "فلك الحلول" لتقنية نظم المعلومات مجلس إدارة بخبرات وطنية وعالمية، حيث تعتبر من أهم الشركات المتخصصة في تصميم وتطوير ودعم الأنظمة وتقديم الاستشارات والحلول للقطاع العسكري في المملكة العربية السعودية وتمضي بخططها نحو رؤية السعودية 2030.
ويتكون مجلس إدارة شركة "فلك الحلول" لتقنية نظم المعلومات، من المهندس رياض حمد الزامل رئيساً، وعضوية كل من اللواء الطيار الركن المتقاعد فهد بن سعيدان، والمهندس فهد بن إبراهيم الحسين، والسيد مايكل بروينغتون والسيد كريتس ماسينبيرغ نائبا لرئيس المجلس والشريك المؤسس .
كما تفتخر الشركة بفريق متخصص يملك عقود من الخبرة في مجال الدفاع والطيران في الجيش الأمريكي، والقوات السعودية المختلفة (الجوية، البرية، والبحرية) وشركات حلول الأعمال العالمية (SAP , ORACLE and CISCO) وعدد من شركات صندوق الاستثمارات العامة.
وأكد الاستاذ رياض الزامل، رئيس مجلس إدارة الشركة سعى "فلك الحلول" إلى أن تكون شركة متخصصة في تقديم حلولها التقنية وخدماتها الاستشارية للجهات الوطنية في كل ما يتعلق في تصميم وتطوير ودعم الأنظمة والاستشارات لقطاع الدفاع والطيران .مضيفاً أن رؤية "فلك الحلول" بأن تكون الشريك الموثوق في تقديم الأنظمة للقطاعات العسكرية لضمان رفع الاستعداد والجاهزية وتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية والاستخدام الأمثل للموارد. ولفت رئيس مجلس إدارة "فلك الحلول" إلى دور الشركة في تسخير التقدم التقني في تطوير أنظمة متكاملة لتخطيط الموارد والعمليات، تبنى وتدار محلياً في بيئة موثوقة وآمنة تقدم أفضل الممارسات العالمية، في بيئة تشغيلية مثالية، تدعم عملية اتخاذ القرار وتساهم في تحقيق الأمن الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة "فلك الحلول" تُعد إحدى شركات مجموعة راز القابضة تأسست عام 2021م، واستحوذت على حقوق الملكية الفكرية (IP) والأكواد المصدرية لنظام G21 من شركة CLR الأمريكية بما في ذلك نقل خبراتها في تصميم وتطوير النظم التشغيلية والعملياتية. حيث يعد واحدا من أعرق وافضل الأنظمة للقطاع العسكري حيث يتم استخدامه في طيران القوات البرية السعودية منذ عام ٢٠١٣ م وفي طيران الحرس الوطني منذ ٢٠١٨ م
وتساعد الشركة على توطين الإنفاق العسكري ودعم مستهدفات المحتوى المحلي في كل ما يتعلق برخص المنتج أو الخدمات الاستشارية وعقود الصيانة السنوية، كما تعمل على توفير الاستقلالية في حماية المعلومات مقارنة بالشركات العالمية الأخرى، وذلك بفضل امتلاكها لحقوق الملكية الفكرية وإمكانية نقلها للقطاعات الحكومية والعسكرية، كما تقوم "فلك الحلول" بتنفيذ جميع عملياتها داخل المملكة، يدعم ذلك تواجد فريق الدعم الميداني على مدار الساعة لضمان توفير الاستجابة الفورية من خلال كفاءتنا الوطنية.