شركة " فلك الحلول" لتقنية نظم المعلومات تشكل مجلس الإدارة

وأكد الاستاذ رياض الزامل، رئيس مجلس إدارة الشركة سعى "فلك الحلول" إلى أن تكون شركة متخصصة في تقديم حلولها التقنية وخدماتها الاستشارية للجهات الوطنية في كل ما يتعلق في تصميم وتطوير ودعم الأنظمة والاستشارات لقطاع الدفاع والطيران .مضيفاً أن رؤية "فلك الحلول" بأن تكون الشريك الموثوق في تقديم الأنظمة للقطاعات العسكرية لضمان رفع الاستعداد والجاهزية وتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية والاستخدام الأمثل للموارد. ولفت رئيس مجلس إدارة "فلك الحلول" إلى دور الشركة في تسخير التقدم التقني في تطوير أنظمة متكاملة لتخطيط الموارد والعمليات، تبنى وتدار محلياً في بيئة موثوقة وآمنة تقدم أفضل الممارسات العالمية، في بيئة تشغيلية مثالية، تدعم عملية اتخاذ القرار وتساهم في تحقيق الأمن الوطني.

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