وحدة الطب الرياضي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر.. الأكبر والأحدث بالمنطقة الشرقية

وتضم الوحدة مجموعة من أفضل الكفاءات الطبية التي تحظى بالتأهيل العلمي الرفيع والخبرات العملية النوعية والمهارة، والمصنفين ضمن أشهر المتخصصين في الطب الرياضي، إضافة إلى غرف عمليات عالية التجهيزات وتأمين أحدث التجهيزات الطبية وتقنيات التصوير التشخيصي باستخدام الذكاء الإصطناعي كأحدث جهاز MRI والأول من نوعه بالمنطقة، بالإضافة لتطبيقها المعايير المعتمدة دولياً في تشخيص وعلاج مشاكل العظام والإصابات الرياضية، كحالات إصابات الركبة واليد والمرفق، ومناظير الركبة والكتف والكاحل، وإصابات العضلات الضامة وتمزقات الرباط الصليبي الأمامي والخلفي، وخلع الكتف المتكرر، وغيرها من إصابات ومشاكل العظام، ووضع البرامج التأهيلية حتى العودة للملاعب.