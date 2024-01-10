وحدة الطب الرياضي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر.. الأكبر والأحدث بالمنطقة الشرقية

تتميز وحدة الطب الرياضي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، بأنها الأكبر والأحدث في المنطقة الشرقية، حيث تقدم خدمات تشخيصية وعلاجية وفق أعلى المعايير، وحققت الكثير من النجاحات الطبية، واستطاعت أن تنهي معاناة الكثير من الرياضيين مع الإصابات الرياضية المعقدة، وساهمت في استمرار مسيرتهم المهنية، الأمر الذي أكسبها ثقة نجوم الرياضة فأصبحت مقصدهم الأول.
وقال د. محمد عبدالله القحطاني استشاري جراحة العظام والإصابات الرياضية وتبديل المفاصل بالمستشفى، أن الوحدة شهدت خلال الفترة الأخيرة إجراء عمليات ناجحة لعدد من الرياضيين المحترفين الذين يمثلون المنتخبات الوطنية، وقد أشادوا بمستوى خدمات الرعاية الصحية والإهتمام الذي حظوا به أثناء فترة علاجهم بالمستشفى.
وتضم الوحدة مجموعة من أفضل الكفاءات الطبية التي تحظى بالتأهيل العلمي الرفيع والخبرات العملية النوعية والمهارة، والمصنفين ضمن أشهر المتخصصين في الطب الرياضي، إضافة إلى غرف عمليات عالية التجهيزات وتأمين أحدث التجهيزات الطبية وتقنيات التصوير التشخيصي باستخدام الذكاء الإصطناعي كأحدث جهاز MRI والأول من نوعه بالمنطقة، بالإضافة لتطبيقها المعايير المعتمدة دولياً في تشخيص وعلاج مشاكل العظام والإصابات الرياضية، كحالات إصابات الركبة واليد والمرفق، ومناظير الركبة والكتف والكاحل، وإصابات العضلات الضامة وتمزقات الرباط الصليبي الأمامي والخلفي، وخلع الكتف المتكرر، وغيرها من إصابات ومشاكل العظام، ووضع البرامج التأهيلية حتى العودة للملاعب.
وتسند الوحدة خدمات العلاج الطبيعي التي تمتاز بالجودة العالية المقدمة على يد طاقم من أفضل المتخصصين العالميين فى التقييم الحركي والتأهيل، وبمستوى ينافس أكبر مراكز التاهيل العالمية، ويقدم مركز العلاج الطبيعي خدماته لكافة الفئات العمرية من الكبار والأطفال.
الجدير بالذكر أن مستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر يعد إضافة مهمة للقطاع الصحي بالمنطقة الشرقية، لاعتماده على أفضل الكوادر الطبية وأميزها ، وتوظيفه لأحدث التقنيات الأمر الذي أهله للحصول على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى ، واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS Stage7، واعتماد الاتحاد السعودي للطب الرياضي لإجراء "الفحص الطبي لما قبل المنافسات الرياضية" للرياضيين.