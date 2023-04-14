وادي السيليكون السعودي وإعفاء العاملين ومرافقيهم من المقابل المالي.. هنا ما تود أن تعرفه عن المناطق الاقتصادية الخاصة

تقع في منطقة مكة المكرمة على مساحة 60 كم2، وبالقرب من البحر الأحمر الذي يحتضن نحو 13% من تدفقات التجارة العالمية، مما يتيح للأعمال الوصول إلى سلاسل الإمداد العالمية بالاعتماد على بنية تحتية عالمية المستوى وواحد من أكثر الموانئ كفاءة على مستوى العالم، وفقاً لتقرير البنك الدولي 2022.