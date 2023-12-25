بتسهيلات بلغت 15.26 مليارًا.. "بنك التصدير" ينال جائزة "ندلب" لـ "تحقيق الإنجازات الوطنية"

حصل بنك التصدير والاستيراد السعودي على جائزة "ندلب" للتميز في فئة "تحقيق الإنجازات الوطنية" لعام 2023، من خلال تقديم إجمالي تسهيلات ممنوحة ومعتمدة بقيمة 15.26 مليار ريال سعودي حتى الربع الثالث من العام، وذلك في فعاليات الحفل السنوي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" 2023، المقام في مدينة الرياض برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.
وتسلّم الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الجائزة خلال حفل تكريم الجهات التي حققت التميز في الأداء والإنجازات في القطاعات الحيوية، والتحول إلى قوة صناعية رائدة وبيئة جاذبة للاستثمار، وحققت تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات الدولية.
وأعرب عن سعادته بهذا التكريم، مشيرًا إلى أن جوائز "ندلب" تشكّل نموذجًا مثاليًا على نضج التكامل والتعاون بين الجهات التنفيذية وفق النهج الذي تحث عليه رؤية المملكة 2030.
وبيّن أن بنك التصدير والاستيراد يعمل بكل وضوح على مبدأ عدم فشل أي عملية تصدير، وذلك ضمن استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي، وتطوير ومنظومة التصدير، وتشجيع الاستثمار في الصناعات الوطنية.
يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي هو بنك تنموي يتبع لصندوق التنمية الوطني ويعمل على تمكين الاقتصاد السعودي غير النفطي في الأسواق العالمية، من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص المخاطر التي تواجه المصدرين، لتحقيق ما تسعى إليه رؤية المملكة 2030 في زيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.