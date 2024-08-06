بالفيديو.. أمطار الخير تتواصل بالطائف والليث والعرضيات

تتواصل الهطولات المتفرقة بعدة محافظات بمكة المكرمة، فيما تؤكد تنبيهات المركز الوطني للأرصاد استمرار الحالة حتى مساء اليوم.
ونشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابه على منصة "إكس" مجموعة من مقاطع الفيديو تُظهر هطول الأمطار على عدد من محافظات المنطقة.
ونشر الحساب مقطع فيديو لهطول الأمطار على محافظة العرضيات، كما نشر مقطع فيديو آخر لهطول الأمطار على الطائف، إضافة إلى نشر مقطع فيديو لهطول الأمطار على محافظة الليث.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه منطقة مكة المكرّمة لأمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وبرد وسيول وارتفاع للأمواج وصواعق رعدية، تشمل العاصمة المقدّسة ومحافظة الكامل والشعيبة والليث والقنفذة والعرضيات حتى الساعة 11م.