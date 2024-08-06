بالفيديو.. أمطار الخير تتواصل بالطائف والليث والعرضيات

ونشر الحساب مقطع فيديو لهطول الأمطار على محافظة العرضيات، كما نشر مقطع فيديو آخر لهطول الأمطار على الطائف، إضافة إلى نشر مقطع فيديو لهطول الأمطار على محافظة الليث.