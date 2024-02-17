براءة اختراع أمريكية لفريق بحثي سعودي لابتكاره دواءً آمناً للعجز الجنسي

تفاصيل براءة الاختراع تحدّث عنها الدكتور عمر الحجيلي؛ أحد أعضاء الفريق لـ"سبق"، وقال: في ظل الجهود البحثية المميزة التي يقدمها منسوبو كلية الصيدلة بجامعة الملك عبدالعزيز؛ إثراءً للعلم والمعرفة، وبدعمٍ من عميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور "هاني بن زكريا عصفور"؛ تمكّن الفريق الذي ضمَّ الأستاذ الدكتور "خالد الصيّ"، و"طارق عبدالنبي"، والأستاذ الدكتور "فتحي إبراهيم"، والدكتور "حسام الصاوي"، من ابتكار طريقة ايصال دوائية آمنة لدواء الأفانافيل من خلال تحضيره بتركيبة صيدلانية على شكل أقراصٍ تُلصق بالتجويف الفموي من الداخل بغرض تقليل تركيز وعدد الجرعات الدوائية التي يحتاج إليها مرضى العجز الجنسي من الدواء مقارنة بالأقراص التي تُؤخذ عن طريق الفم.