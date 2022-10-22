رئيس الإفتاء في بالي: ارتفع الأذان لأول مرة علنًا في التاريخ تزامنًا مع زيارة الملك سلمان

أكد رئيس الإفتاء بمجلس العلماء الإندونيسي في بالي، الشيخ فوزي بن عبدالحميد باسلطانة، أن السعودية مصدر عز وقوة للعالم الإسلامي، ودورها ريادي في خدمة قضايا الأمة.. منوهًا بالزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين لجمهورية إندونيسيا ومحافظة بالي، التي كانت سببًا -بعد الله عز وجل- في السماح برفع الأذان في كل مساجدها علنًا لأول مرة في التاريخ، ولا يزال المسلمون يرفعون الأذان بكل حرية في هذه المحافظة التي يُعدُّون فيها أقلية.