قادم بقوة وحتمية.. هل سيسرق "الذكاء الاصطناعي وظائفنا؟

حسنًا، إنه الذكاء الاصطناعي في صورة متقدمة متوقعة قريبًا.. وحينما يقع في يد الأشرار لا يستبعد الخبراء ذلك، ولكن ليس بجدية كبيرة.. فبعضهم يرى أنه ليس من المستبعد أبدًا أن يطور الذكاء الاصطناعي نوعًا من الذكاء الشرير الذي قد يتسبب في مشكلات يصعب على البشر حلها. كما قد يساعد الأشرار على إيجاد حلول تدعم أساليبهم، وهو أمر خطير، فماذا عن استخدام الإرهابيين لذلك! سيكون ذلك مرعبًا فعلاً. ماذا عن أفكار رائعة مثل الروبوت الخادم المنزلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي إذا طور نفسه، وانقلب على البشر. ربما يجب علينا أولاً لغير المتخصصين أن نفهم ما هو الذكاء الاصطناعي؟