"القبعات الزرقاء" تتهيّأ لمغادرة تيران وصنافير.. قصة جزيرتين لهما مستقبل واعد

بقيت قوات حفظ السلام في جزيرتي تيران وصنافير قرابة 40 عامًا، وستغادر نهاية العام الجاري وفق إعلان الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، بعدما شهدت حروبًا ونزاعًا بين إسرائيل ومصر خلال فترات طويلة، وانتهت باكتمال اتفاقية للسلام في عام 1982م، وبعد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية عام 2016 عادت الجزيرتان ضمن الحدود السعودية بعدما كانتا تخضعان للحماية المصرية منذ عام 1950 قبل أن تحتلّها إسرائيل عام 1956.