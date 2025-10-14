الأرصاد: طقس مستقر أثناء مباراة السعودية والعراق في تصفيات كأس العالم

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن الأجواء ستكون معتدلة بدرجة حرارة تصل إلى 29 درجة مئوية، مع رطوبة نسبية تبلغ 80 في المائة، ورياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة السرعة تتراوح بين 6 و10 كيلومترات في الساعة.