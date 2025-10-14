الأرصاد: طقس مستقر أثناء مباراة السعودية والعراق في تصفيات كأس العالم

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن حالة الطقس المتوقعة الليلة في مدينة جدة ستكون مستقرة أثناء المباراة الحاسمة التي تجمع المنتخب السعودي بنظيره العراقي ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن الأجواء ستكون معتدلة بدرجة حرارة تصل إلى 29 درجة مئوية، مع رطوبة نسبية تبلغ 80 في المائة، ورياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة السرعة تتراوح بين 6 و10 كيلومترات في الساعة.
وأشار المركز إلى أن الأحوال الجوية ستكون ملائمة لخوض المباراة المقررة عند الساعة 9:45 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، مؤكداً أن الطقس المستقر سيسهم في توفير أجواء مثالية للجماهير واللاعبين على حد سواء.
وتأتي هذه التوقعات في ظل ترقب جماهيري واسع للمواجهة المرتقبة التي يسعى فيها “الأخضر” السعودي إلى حسم بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم، متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور في مواجهة المنتخب العراقي الطامح للعودة إلى المونديال بعد غياب طويل.