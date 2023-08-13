التجارة الالكترونية عبر أجهزة الجوّال تصل إلى 2.2 تريليون دولار

بلغت قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية عبر الهواتف الجوّالة 2.2 تريليون دولار في عام 2023، وتشكل هذه المبيعات 60% من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، وفقًا لبيانات موقع "Statista" المتخصص في الإحصاءات العالمية.
وتشير البيانات إلى أن قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة من المتوقع أن تصل إلى 3.4 تريليون دولار في عام 2027 وستشكل 62% من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية.
وتُظهر البيانات أيضاً أن التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة شهدت زيادة كبيرة، حيث لم تتجاوز 982 مليون دولار عام 2018، لكنها قفزت بشكلٍ كبيرٍ خلال الأعوام التالية الى 2022، حيث وصلت الى تريليون و945 مليون دولار على المستوى العالمي.