التجارة الالكترونية عبر أجهزة الجوّال تصل إلى 2.2 تريليون دولار

وتُظهر البيانات أيضاً أن التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة شهدت زيادة كبيرة، حيث لم تتجاوز 982 مليون دولار عام 2018، لكنها قفزت بشكلٍ كبيرٍ خلال الأعوام التالية الى 2022، حيث وصلت الى تريليون و945 مليون دولار على المستوى العالمي.