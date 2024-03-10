إطلاق صفحة "يوم العلَم" في البوابة الإلكترونية لدارة الملك عبدالعزيز

وقدمت الدارة تعريفًا مفصلاً للعلَم في اللغة والاصطلاح، مدعمًا بالشواهد المشتقة من أمهات القواميس والمصادر العربية، كما تطرقت إلى التغيرات التي جرت على العلم السعودي، حيث مرَّ بالعديد من المراحل في الحقب التاريخية الماضية قبل أن يتشكل في صورته النهائية، فقد تأصلت جذوره منذ عهد الدولة السعودية الأولى التي تأسست على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139هـ (1727م)، وعندما تسلم مقاليد الحكم في الدرعية رُفعت أول راية في التاريخ السعودي، لتنقل بعد ذلك معلومات عن اهتمام أئمة وملوك الدولة السعودية على مختلف أطوارها التاريخية بهذا