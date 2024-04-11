نظَّمتها "الأمانة".. حوامة "عيد الرياض" تلفت الأنظار وتجذب أكثر من 200 ألف مشارك

تعد حوامة العيد من الموروث والفعاليات المتعارف عليها في نجد؛ إذ تعد من أبرز الفعاليات التي تنطلق في نهاية شهر رمضان المبارك، ويكون الأطفال فيها عنصرًا أساسيًّا بحضور أهاليهم وأهالي الحي، ويتجولون بين البيوت منشدين أهازيج استقبال "العيديات" والحلوى.
وإيمانًا بدور أمانة منطقة الرياض في تفعيل الترابط الاجتماعي عبر الفعاليات المجتمعية في المناسبات، نظَّمت الأمانة فعالية الحوامة في 28 موقعًا في محافظات ومراكز المنطقة، إضافة إلى 20 موقعًا في مدينة الرياض.
وجاءت الفعالية امتدادًا لخطة الأمانة لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 1445هــ. وشملت الفعاليات: الحوامة، الألعاب الشعبية، مسابقات وأنشطة ترفيهية، عروضًا فلكلورية، مساحات للمعايدة وتوزيع الهدايات والحلوى.
وجاءت هذه الفعاليات بهدف ترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية، وإحياء الموروث الشعبي، وتعزيز الروابط الاجتماعية في الأحياء السكنية، وإدخال البهجة والسرور في نفوس الصغار والكبار، وإثراء الرياض بالفعاليات المتنوعة.
يُذكر أن اللافت في حوامة "عيد الرياض" لهذا العام هو زيادة المواقع وانتشارها في منطقة الرياض تنفيذًا لخطط أمانة الرياض ومعايير وآليات تقييم مواقع إقامتها؛ ما أدى لإقبال مبهر بمشاركة أكثر من 200 ألف مشارك من سكان وزوار مدينة الرياض؛ وهو ما يعكس جاذبية الفعاليات، وحرص سكان المنطقة وزوارها على حضور فعاليات الأمانة، التي سخرت كل إمكانياتها لإظهارها بالشكل الذي يناسب الفعالية والحضور، عبر توفير وتمكين كامل التجهيزات وأعمال الدعم اللوجستي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتنسيق المواقع تنفيذًا لاستراتيجيتها في تعزيز الترابط الاجتماعي، وبناء شراكات متنوعة، والإسهام في رفع جودة الحياة في المنطقة ومراكزها؛ لتكون رياضًا عامرة وجاذبة.