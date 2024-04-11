نظَّمتها "الأمانة".. حوامة "عيد الرياض" تلفت الأنظار وتجذب أكثر من 200 ألف مشارك

يُذكر أن اللافت في حوامة "عيد الرياض" لهذا العام هو زيادة المواقع وانتشارها في منطقة الرياض تنفيذًا لخطط أمانة الرياض ومعايير وآليات تقييم مواقع إقامتها؛ ما أدى لإقبال مبهر بمشاركة أكثر من 200 ألف مشارك من سكان وزوار مدينة الرياض؛ وهو ما يعكس جاذبية الفعاليات، وحرص سكان المنطقة وزوارها على حضور فعاليات الأمانة، التي سخرت كل إمكانياتها لإظهارها بالشكل الذي يناسب الفعالية والحضور، عبر توفير وتمكين كامل التجهيزات وأعمال الدعم اللوجستي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتنسيق المواقع تنفيذًا لاستراتيجيتها في تعزيز الترابط الاجتماعي، وبناء شراكات متنوعة، والإسهام في رفع جودة الحياة في المنطقة ومراكزها؛ لتكون رياضًا عامرة وجاذبة.