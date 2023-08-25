بفوز ثلاثي.. جياد "الإسطبل الأبيض" على عرش ختام "حفل سباقات الطائف الـ34"

وذهبت قمة ترتيب الشوط الرابع إلى الفرس "تلعاء الخالدية"، المملوكة لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وقادها الخيّال إيدي كاسترو، على مسافة 1400 متر أيضًا، بينما درّبها سعد مطلق.