بفوز ثلاثي.. جياد "الإسطبل الأبيض" على عرش ختام "حفل سباقات الطائف الـ34"

حقّقت جياد إسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز "الإسطبل الأبيض"، ثلاثة انتصارات في الحفل الـ34 من موسم سباقات الطائف، مساء أمس الخميس، على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز للفروسية في الحوية.
وفاز الجوادان "مهيا" و"مفروض" والفرس "باجرة" بالأشواط الخامس والسادس والتاسع، وخُصِّص الشوط التاسع للأفراس الرابحة من (1 - 3) فوز، وكان الأغلى من حيث قيمة الجوائز، على مستوى الحفل.
وانطلقت سباقات الحفل في تمام الرابعة عصرًا، مؤلّفة من 9 أشواط، بلغ مجموع جوائزها 246 ألف ريال، بينها 47 ألفًا للشوط التاسع الأخير.
واحتلّت الفرس "بنت قسورة"، المملوكة لأبناء صنيتان ضاري الفرم، صدارة نتائج الشوط الأوّل، على مسافة 1200 متر، بقيادةٍ من الخيّال علي المتعب وإرشادٍ من المدرّب أحمد الشايع.
وأسفر الشوط الثاني -والذي أجري على المسافة نفسها- عن فوز الفرس "صن ست فلاش"، المملوكة لأبناء فيحان فيصل المنديل، وكان على صهوتها الخيّال أليكسيس مورينو، بينما درّبها نايف المنديل.
وتصدّرت الفرس "صفا"، المملوكة لإسطبل الخليبص، الشوط الثالث، على مسافة 1400 متر، مع الخيّال لويس موراليس والمدرّب غيث الغيث.
وذهبت قمة ترتيب الشوط الرابع إلى الفرس "تلعاء الخالدية"، المملوكة لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وقادها الخيّال إيدي كاسترو، على مسافة 1400 متر أيضًا، بينما درّبها سعد مطلق.
وفرض الخيّال ريان الطويرش حضوره في الشوطين الخامس والسادس، اللذين امتدّ كلٌّ منهما لـ1600 متر، بقيادةٍ منه وإرشادٍ من المدرّب عبدالله البدّاح، وحصد الجواد "مهيا"، المملوك لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، المركز الأوّل في الشوط الخامس.
وفاز الجواد "مفروض"، المملوك كذلك لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالشوط السادس، بقيادة ريان الطويرش وتدريب عبدالله البدّاح أيضًا.
وعلى المسافة نفسها، تصدّر الجواد "جراح الخالدية"، المملوك لعبد الواحد علي محمد الموسى، ترتيب نتائج الشوط السابع، مع الخيّال جيمي كاريون والمدرّب مصطفى الموسى.
وأُجرِيَ كلٌّ من الشوطين الثامن والتاسع على مسافة 2000 متر؛ حيث قاد الخيّال محمد اليامي الجواد "فل ماركس"، الذي يمتلكه فواز محارب المشرافيّ ويدرّبه محمد المشرافيّ، إلى صدارة الشوط الثامن.
واختُتِم الحفل بفوز الفرس "باجرة"، المملوكة لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالشوط التاسع، بقيادةٍ من الخيّال عبدالله الفيروز وإرشادٍ من المدرّب أحمد محمود.