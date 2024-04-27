استكشف الفرص.. التراخيص والتصاريح الثقافية متاحة بـ"أبدع" وهذه هي الخدمات

وتتيح المنصة، الاستفادة من خدمات تراخيص خبير رعاية مقتنيات ومتاحف، وممارسة فنون أدائية، وممارس عزفٍ موسيقي، وممارس إدارة الصوتيات الموسيقية، وممارس الإنتاج الموسيقي، ووكيل أدبي، وخبير القهوة السعودية، وممارس حرفي، ومأكولات شعبية، ومسح أثري وتنقيب عن آثار، وساقي الماء من خلال الرابط الإلكتروني .