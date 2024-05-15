"التعليم" تنظّم النسخة الأولى من ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم بالرياض

وسيناقش الملتقى عددًا من الموضوعات؛ أبرزها: واقع المنظمات غير الربحية في التعليم، وممكناتها، نماذج من التجارب الرائدة في هذا المجال، الفرص الواعدة والتحديات التي تواجه التعليم غير الربحي في المملكة واستشراف المستقبل، إلى جانب تطلعات التعليم الجامعي غير الربحي، وأدوار المسؤولية المجتمعية في هذا القطاع، إضافة إلى تجسير العلاقات بين مؤسسات المنح والمنظمات غير الربحية في التعليم.