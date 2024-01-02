"أشجار معمرة وينابيع متدفقة".. ما يتمناه هواة الأجواء الهادئة يجدونه في "أبو حليفاء"
يشهد وادي أبو حليفاء بمحافظة خليص، هذه الأيام، إقبالًا متزايدًا من الزوار من داخل المحافظة وخارجها للاستمتاع بأجوائه الدافئة ومناظره الطبيعية الخلابة.
ويُعَد الوادي، واحدًا من أهم المواقع السياحية وأبرزها في خليص، وكذلك وجهة سياحية يقصدها هواة الأجواء الهادئة البعيدة عن صخب المدينة؛ إذ يتميز بكثافة أشجاره المعمرة وينابيعه المتدفقة ومياهه الدافئة واعتدال أجوائه؛ الأمر الذي جعل منه عامل جذب للزوار.
ويقع وادي أبو حليفاء على بُعد 150 كيلومترًا إلى الشمال الشرقي من مدينة جدة، ويستمتع الزائر بجمال جريان الوادي ونقاء تربته، وتباين سهول وجبال الوادي؛ فضلًا عن جنبات الوادي التي اكتست حلة خضراء عقب هطول الأمطار والنباتات العطرية على جانبي الوادي؛ مما يوفر الأماكن المناسبة لمحبي الرحلات البرية.
ويزدان الوادي بهاءً بتواجد العديد من المزارع التي تشتهر بها محافظة خليص ومراكزها التي تتمتع بإرث زراعي كبير؛ إذ كانت في وقت سابق سلة الغذاء الرئيسية في الحجاز؛ فقد كانت تزود أهم ثلاث مدن فيها جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة زراعيًّا وتسويقيًّا، مع العناية بالإنتاجية والنوعية في ما يحقق الاستثمار الأمثل ورفع مقومات الاقتصاد الزراعي في المحافظة.