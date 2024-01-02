"أشجار معمرة وينابيع متدفقة".. ما يتمناه هواة الأجواء الهادئة يجدونه في "أبو حليفاء"

ويزدان الوادي بهاءً بتواجد العديد من المزارع التي تشتهر بها محافظة خليص ومراكزها التي تتمتع بإرث زراعي كبير؛ إذ كانت في وقت سابق سلة الغذاء الرئيسية في الحجاز؛ فقد كانت تزود أهم ثلاث مدن فيها جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة زراعيًّا وتسويقيًّا، مع العناية بالإنتاجية والنوعية في ما يحقق الاستثمار الأمثل ورفع مقومات الاقتصاد الزراعي في المحافظة.