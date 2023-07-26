يعمل بالذكاء الاصطناعي.. HONOR تعلن عن الحجز المسبق لهاتفها HONOR 90 5G الذي سيغيّر قواعد الصناعة

تم تزويد هاتف HONOR 90 ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير، لتدعم الاستخدام لمدة يوم كامل. بشحنة واحدة، يمكن للهاتف الذكي توفير ما يصل إلى 19.5 ساعة من تشغيل الفيديوهات المستمر محليًّا. وعندما تكون البطارية منخفضة، يمكن للمستخدمين استرداد قوة الشحن بنسبة تصل إلى 45٪ مع تقنية الشحن السريع من HONOR بقوة 66 واط في غضون 15 دقيقة فقط؛ الأمر الذي يؤخر وقت نفاد البطارية إلى أبعد حد.