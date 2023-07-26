يعمل بالذكاء الاصطناعي.. HONOR تعلن عن الحجز المسبق لهاتفها HONOR 90 5G الذي سيغيّر قواعد الصناعة

أعلنت العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن الحجز المسبق لهاتف HONOR 90 5G في أسواق المملكة العربية السعودية.
ويتميز هاتف HONOR 90 5G بكاميرا رئيسية مذهلة تبلغ دقتها 200 ميجابكسل مزودة بتقنية AI Vlog Master التي تحتوي على مجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي فيما يخص التصوير بالفيديو، بالإضافة إلى شاشة العرض المريحة بدون ضرر على العين، ويجمع بين الأجهزة والبرامج الرائدة لتمكين الجيل الدائم من التقاط مغامراتهم اليومية بتفاصيل رائعة، ومشاركة هذه المشاعر الرائعة مع الأشخاص القريبين.
وسيتوفر هاتف HONOR 90 5G للطلب المسبق قريبًا بسعر رائع وهدايا خاصة.
هاتف HONOR 90 5G: كاميرا قوية ومتعددة الاستخدامات لالتقاط صور ومقاطع فيديو رائعة.
وتم تصميم هاتف HONOR 90 5G لمساعدة مدوّني الفيديو على تسهيل سير عملهم، ويستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لإنشاء الفيديو واقتراحات أوضاع للفيديو، بالإضافة إلى تقنية AI Instant Movie التي تمكّن المستخدمين من إنشاء مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية جاهزة للاستخدام على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك من خلال عدة نقرات فقط.
ويتكون نظام الكاميرا الثلاثية الجديد كليًّا في هاتف HONOR 90 5G من كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر 1/ 1.4 إنش، وكاميرا عريضة وماكرو بدقة 12 ميجابكسل، مع مجال رؤية 112 درجة، وكاميرا عمق 2 ميجابكسل التي تساعد الكاميرا على قياس أكثر دقة للمسافة. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 50 ميجابكسل لتلتقط صور سيلفي مذهلة مليئة بالتفاصيل؛ مما يجعل هاتف HONOR 90 5G خيارًا مثاليًّا لصانعي المحتوى الناشئين.
أصبحت الهواتف الذكية جزءًا أساسيًّا من حياتنا؛ ولكن قضاء الكثير من الوقت في النظر إلى الشاشة يمكن أن يضر بأعيننا؛ لهذا السبب يُعد الاستثمار في هاتف ذكي يعطي الأولوية لراحة العين، قرارًا صائبًا.
وبسبب التزام شركة HONOR بالتكنولوجيا التي ترتكز على الإنسان، تم تجهيز هاتف HONOR 90 5G بميزات رائدة فيما يخص ميزات راحة العين.
حصل هاتف HONOR 90 على شهادة TÜV Rheinland الخالية من الوميض، وحقق مستوى التعتيم الخالي من المخاطر، وهو مثالي لجيل اليوم المتعطش للترفيه، الذين يقضون ساعات طويلة في مشاهدة المحتوى الذين يفضلون.
وتدعم شاشة العرض المريحة بدون ضرر على العين، أعلى تردد تعتيم لتعديل عرض النبض (PWM) في الصناعة، والذي يبلغ 3840 هرتز؛ مما يقلل بشكل فعال من الضغط الذي يضعه على عيون المستخدمين عند ضبطه على سطوع منخفض.
تم تزويد هاتف HONOR 90 ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير، لتدعم الاستخدام لمدة يوم كامل. بشحنة واحدة، يمكن للهاتف الذكي توفير ما يصل إلى 19.5 ساعة من تشغيل الفيديوهات المستمر محليًّا. وعندما تكون البطارية منخفضة، يمكن للمستخدمين استرداد قوة الشحن بنسبة تصل إلى 45٪ مع تقنية الشحن السريع من HONOR بقوة 66 واط في غضون 15 دقيقة فقط؛ الأمر الذي يؤخر وقت نفاد البطارية إلى أبعد حد.
يتميز HONOR 90 5G بسعة تخزين هائلة سعة 512 جيجا بايت؛ مما يمنح المستخدمين مساحة واسعة لتخزين كل المحتوى والموسيقى التي يحبونها.
ولكن هذا ليس كل شيء؛ فمع HONOR RAM Turbo (12GB + 7GB)، وهي تقنية مبتكرة تخصص بذكاء جزءًا من ذاكرة التخزين إلى ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، تقوم بزيادة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) البالغة 8 جيجابايت بشكل فعال إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 19 جيجابايت؛ مما يضمن أداءً بغاية السلاسة وخاليًا من التأخير بشكل لم يسبق له مثيل.
وحيث إنه يعمل بنظام HONOR MagicOS 7.1 الأحدث والمبنيّ على Android 13؛ فإن هاتف HONOR 90 مزود بمجموعة من الميزات الذكية المحسنة مثل Magic Text؛ مما يوفر تجربة حياة ذكية، ويعزز الإنتاجية إلى أقصى حد. يتعرف Magic Text بذكاء على النص الموجود على الصورة ويسمح للمستخدمين بتنفيذ الإجراءات مباشرة باستخدام المعلومات المهمة.
ابتداءً من 17 يوليو وحتى 31 أكتوبر؛ فإن مستخدمي سلسلة HONOR 90 يمكنهم الحصول على مجموعة واسعة من الهدايا الحصرية من خلال متجر HONOR App Market، HONOR Game Center، HONOR Themes، Game Manager.
قم بتسجيل الدخول إلى HONOR APP Market للحصول على فرص السحب والحصول على فرصة للفوز بجوائز كبيرة بما في ذلك HONOR 90، وبطاقة إعادة شحن الهاتف المحمول، وبطاقة الهدايا، وكوبونات الألعاب، وقسيمة السمات.
سجل الدخول يوميًّا للحصول على قسائم الألعاب، واستمتع بألعابك المفضلة في HONOR Game Center.
ويمكن لمستخدمي سلسلة HONOR 90 الحصول على مجموعة من السمات والخلفيات الحصرية في سمات HONOR؛ بما في ذلك الهالة المتوهجة الرائعة المخصصة ومراحل القمر الرومانسية وAODs وموضوعات HONOR Talents وخلفيات AIGC.
برنامج HONOR Go Beyond، الذي أعلن عنه زاو في HGDC.2022، أصبح الآن على الإنترنت؛ مما يوفر حافزًا بأكثر من 130 مليون دولار أمريكي لمطوّري التطبيقات/ الألعاب الموهوبين ومصممي واجهة مستخدم الهاتف المحمول؛ من خلال المشاركة في هذه الحملة، يمكنك الحصول على فرصة الحصول على مكافآت مرورية لإبداعاتك المبتكرة والمتميزة. تعرف على المزيد حول هذا الموضوع على: https://developer.hihonor.com/en/activity/page/tg2023070414497763.
يتوفر HONOR 90 بثلاثة ألوان رائعة (الفضي الماسي، والأخضر الزمردي، والأسود منتصف الليل)، وكلها مستوحاة من جمال الطبيعة ومصممة للمستخدمين محبي الأناقة.
هاتف HONOR 90 5G متوفر الآن للطلب المسبق بسعر يبدأ من 1699 ريالًا للنسخة سعة (8GB+256GB)، وبسعر 2099 سعة (12GB+512GB) مع هدايا بقيمة 1327 ريالًا تتضمن سماعات، HONOR Care+، وأكثر. ويمكن للمستهلكين طلب HONOR 90 مسبقًا من خلال مكتبة جرير، إكسترا، STC، زين، لولو، نون، أمازون ومتاجر البيع الأخرى.
هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالميًّا. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا، وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير؛ بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. وتتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.