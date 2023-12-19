عبر "أبشر".. "الداخلية" تُطلق خدمة المساعد الشخصي لذوي الإعاقة

وأوضح صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، في كلمة له أمس خلال فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية 2023م بمدينة الرياض، التي أعلن فيها إطلاق الخدمة، أن الخدمة ستتيح للمستفيد الوصول إلى الخدمات بشكل سريع، وبطريقة ميسرة، تضمن تجربة مستخدم متميزة، تتماشى مع أهداف وزارة الداخلية في تعزيز تقدم أعمال وإجراءات التحول الرقمي، وتطوير الخدمات وإتاحتها لفئات المجتمع كافة.