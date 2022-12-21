"تعليم جازان": نقل طالبات 10 قرى بالجوة مؤقت وتجري المخاطبات لإنشاء مبنى حكومي

‫وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا أمس ناشدت من خلاله سكان أكثر من 10 قرى بالجوة جنوب غرب محافظة العارضة، وزارة التعليم النظر في قرار نقل بناتهم من مجمع حكومي، يتوسط هذه القرى، إلى مدرسة أخرى بمبنى مستأجر، وصفوها بالبعيدة؛ لافتين إلى أن بعض الطالبات يقطعن مسافة لا تقل عن 20 كيلو في رحلة تحفها المخاطر؛ كونها مناطق قروية، وتكثر فيها الأودية والطرق الزراعية، ويزداد الخطر عند التقلبات الجوية، خاصة عند هطول الأمطار.