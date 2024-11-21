شركة المحافظة للتعليم والتدريب تطلق مشروع "مكنون القدرات" في حفر الباطن لتأهيل الطلاب والطالبات

أعلنت شركة المحافظة للتعليم والتدريب، عن إطلاق مشروعها التعليمي الجديد والرائد "مكنون القدرات"، الذي يرمي إلى تأهيل وتمكين الطلاب والطالبات لتحقيق أعلى المستويات في اختبارات القدرات والتحصيلي.. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بتعزيز كفاءة التعليم وجودة مخرجاته، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.