شركة المحافظة للتعليم والتدريب تطلق مشروع "مكنون القدرات" في حفر الباطن لتأهيل الطلاب والطالبات

أعلنت شركة المحافظة للتعليم والتدريب، عن إطلاق مشروعها التعليمي الجديد والرائد "مكنون القدرات"، الذي يرمي إلى تأهيل وتمكين الطلاب والطالبات لتحقيق أعلى المستويات في اختبارات القدرات والتحصيلي.. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بتعزيز كفاءة التعليم وجودة مخرجاته، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
يقوم "مكنون القدرات" على تقديم خدماته من خلال منصة إلكترونية شاملة متاحة على الرابط https://maknoon.com.sa؛ حيث توفر للمتعلمين أدوات تعليمية مبتكرة ومنهجيات تدريبية متطورة.
وتسعى منصة مكنون لتعزيز استعداد الطلاب لمواجهة اختبارات القدرات والتحصيلي، وتهدف إلى تحسين مهارات الطلبة الأساسية وتنمية مهارات التفكير الناقد والتحليل العميق؛ مما يسهم في رفع معدلات النجاح وتحسين إدارة ونواتج التعلم.
يأتي هذا المشروع كجزء من منظومة أعمال تطويرية تبنتها شركة المحافظة للتعليم والتدريب، والتي تشمل مجموعةً من المشاريع التعليمية كبرنامج "نافس" و"موهبة" والمشاركة في المسابقات الدولية.
تعكس هذه الخطوة التزام الشركة بمواكبة التحولات النوعية في قطاع التعليم بالمملكة، مع التركيز على الجودة والفعالية وتطوير مخرجات التعليم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.