وزير خارجية قطر: القمة الخليجية شددت على إنهاء الحرب على غزة

أكد محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أن القمة الخليجية ناقشت الحرب على غزة، وشددت على إنهاء الحرب على القطاع.
وقال وزير خارجية قطر في المؤتمر الصحفي بعد انتهاء أعمال القمة الخليجية الـ 44 في الدوحة: القمة الخليجية أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني، وأكد القادة أهمية استمرار جهود الوساطة وصولًا لوقف كامل لإطلاق النار وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه.
وتابع : القمة الخليجية شددت على حل الدولتين وحصول الفلسطينيين على حقوقهم.
وقال وزير الخارجية القطري: اجتماعنا اليوم يأتي استكمالًا لمسيرة العمل الأخوي المشترك بين دول مجلس التعاون، وانطلاقًا من النهج الثابت الحريص على دعم مسيرة المجلس والحفاظ على وحدة وتماسك البيت الخليجي.
وكان أمير قطر تميم بن حمد قد أعلن اختتام قمة مجلس التعاون الخليجي بدورتها الـ 44 في الدوحة.
وأعرب عن تقديره لما ساد المناقشات من التفاهم والحرص على الموضوعية والحكمة في صياغة القرارات الصائبة.
وقال: نأمل أن تسهم هذه القرارات في تحقيق الخير لدولنا وشعوبنا الشقيقة والإسهام في خدمة قضايا أمتنا العربية والإسلامية.