وزير خارجية قطر: القمة الخليجية شددت على إنهاء الحرب على غزة

وقال وزير خارجية قطر في المؤتمر الصحفي بعد انتهاء أعمال القمة الخليجية الـ 44 في الدوحة: القمة الخليجية أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني، وأكد القادة أهمية استمرار جهود الوساطة وصولًا لوقف كامل لإطلاق النار وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه.