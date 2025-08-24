قصر ومنزل وألواح خشبية.. بداية التعليم بالحدود الشمالية قبل 86 عامًا

واليوم، ومع انطلاقة العام الدراسي الجديد، تستقبل منطقة الحدود الشمالية أكثر من (100) ألف طالب وطالبة في (426) مدرسة يعمل فيها أكثر من (8,500) معلم ومعلمة، واستحداث (11) مدرسة جديدة هذا العام في مختلف المراحل، لتؤكد أن مسيرة التعليم التي بدأت بلوح خشبي وبيت معلمة شغوفة بالعلم، امتدت لتصبح منظومة متكاملة تُعزز صناعة المستقبل في ظل رؤية المملكة 2030.