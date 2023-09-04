خلال 20 دقيقة.. إنقاذ حياة مقيم أُصيب بجلطة قلبية حادة في بيشة

وعلى الفور أُجري للمريض الإنعاش القلبي، ثم تم تحويله لوحدة القسطرة القلبية، حيث تم فتح شريان الجذع الأيسر مع اثنين من فروعه الرئيسية، وتركيب 3 دعامات للمريض، وذلك في زمن قياسي، لم يتجاوز 20 دقيقة فقط.