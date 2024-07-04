"دار وإعمار" تحصل على شهادة "أفضل أماكن للعمل" في المملكة للعام 2024م

يُشار إلى أن "دار وإعمار" ساهمت من خلال مشاريعها الخاصة، في ترجمة المبادرات الحكوميَّة الموجَّهة لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب، ورفع نسبة تملُّكهم للسكن بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، من خلال تطويرها للعديد من المشاريع السكنية المرموقة التي تنتشر في كافة أنحاء البلاد، أبرزها مشروع: "تالا السيف" في الخبر، وسلسلة "فلل سرايا" التي تتوزع بين المنطقة الشرقية، والوسطى، والغربية، لتوفر مجتمعات سكنية متكاملة تتألق بتصاميمها العصرية لتجسد مفهوم جودة الحياة.