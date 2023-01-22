"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار غزيرة وضباب كثيف مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (جازان والشرقية وحائل ومكة المكرمة والجوف والشمالية والقصيم والرياض والباحة).
وفي التفاصيل، أوضح المركز أن المنطقة الشرقية تشهد ضبابًا كثيفًا وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة جازان ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وضمد والدرب وبيش وجازان وصبيا، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة حائل ضبابًا كثيفًا وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى العاشرة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد الحدود الشمالية ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة وحزم الجلاميد ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
ونبّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة البكيرية والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والثامرية والخبراء والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة الرياض أمطارًا غزيرة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على الدوادمي والقويعية وعفيف حتى العاشرة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن حتى الساعة العاشرة صباحًا.
كما تشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا كثيفًا وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.