"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار غزيرة وضباب كثيف مع شبه انعدام في الرؤية

وكذلك تشهد منطقة الرياض أمطارًا غزيرة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على الدوادمي والقويعية وعفيف حتى العاشرة صباحًا.