تتجاوز 166 ألف م.. أمانة الطائف تستعدّ لتنفيذ حديقة الفراشات

شرعت أمانة الطائف في تنفيذ مشروع حديقة الفراشات "المضباع سابقًا" بحي الحوية شمال الطائف، على مساحة إجمالية تجاوزت 166 ألف متر مربع، وذلك ضمن جهود الأمانة لزيادة المسطحات الخضراء في المتنزهات العامة، وتعزيز برامج جودة الحياة وأنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري.
وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن وكالة المشاريع بدأت في تنفيذ الأعمال الإنشائية للحديقة بعد الانتهاء من أعمال التصميم الهندسي "ثلاثي الأبعاد"، مراعيةً فيه المظهر العام وزيادة المسطحات الخضراء والأشجار والمماشي الرياضية وألعاب الأطفال وفق المعايير العالمية للحدائق والمتنزهات.
وبيّن الدكتور القثامي أن الأمانة عملت على استغلال العوامل الجغرافية والبيئة لمحافظة الطائف لإيجاد نماذج متميزة من الحدائق وتقديم خدمات ذات كفاءة عالية، مشيرًا إلى أن خطط الأمانة تشمل إنشاء العديد من الحدائق العامة والمسطحات الخضراء مدعومة بالخدمات اللازمة التي تضمن جودة الحياة وتكون جاذبة للأهالي والزوار من خارج المحافظة.
من جهته أشار وكيل الأمين للمشاريع المهندس عبدالعزيز الشمراني إلى أنه يجري حاليًّا تنفيذ الحديقة على مساحة إجمالية تجاوزت 166 ألف متر مربع؛ حيث تحتوي على ممشى رياضي بمساحة 17 ألف متر مربع، وبطول 1500 متر وعرض 12 مترًا، فيما تحتوي الحديقة على ملاهٍ للأطفال بمساحة إجمالية بلغت 1492 مترًا مربعًا وملاعب رياضية، ومواقف للسيارات، وجلسات عائلية مظلّلة، ومواقع استثمارية بمساحة 16 ألف متر مربع.
وأضاف المهندس الشمراني أن المشروع يحتوي على قاعة سينما ومطاعم وكافيهات وركن زجاجي للطيور ومسطحات خضراء على مساحة تبلغ 50 ألف متر مربع، ومواقع "هارد سكيب" بمساحة 58 ألف متر مربع، ونوافير تفاعلية.