تتجاوز 166 ألف م.. أمانة الطائف تستعدّ لتنفيذ حديقة الفراشات

من جهته أشار وكيل الأمين للمشاريع المهندس عبدالعزيز الشمراني إلى أنه يجري حاليًّا تنفيذ الحديقة على مساحة إجمالية تجاوزت 166 ألف متر مربع؛ حيث تحتوي على ممشى رياضي بمساحة 17 ألف متر مربع، وبطول 1500 متر وعرض 12 مترًا، فيما تحتوي الحديقة على ملاهٍ للأطفال بمساحة إجمالية بلغت 1492 مترًا مربعًا وملاعب رياضية، ومواقف للسيارات، وجلسات عائلية مظلّلة، ومواقع استثمارية بمساحة 16 ألف متر مربع.